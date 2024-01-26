Ситуация на передовой и обеспечение снарядами: Зеленский провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основными темами была ситуация на передовой.

Об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.

Главком Залужный и командующие направлениями Сырский, Тарнавский, Москалев, Гнатов доложили о ситуации на Авдеевском и Купянском направлениях, а также на юге.

"Еще один фокус внимания – снаряды. Поиск новых контрактов, взаимодействие с партнерами по ритмичности МТД (международной технической помощи – ред.), постоянное наращивание собственного производства. Также дроны, работа над увеличением как объемов, так и дальности применения" , – говорится. в сообщении.