Ситуация на передовой и обеспечение снарядами: Зеленский провел Ставку
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основными темами была ситуация на передовой.
Об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.
Главком Залужный и командующие направлениями Сырский, Тарнавский, Москалев, Гнатов доложили о ситуации на Авдеевском и Купянском направлениях, а также на юге.
"Еще один фокус внимания – снаряды. Поиск новых контрактов, взаимодействие с партнерами по ритмичности МТД (международной технической помощи – ред.), постоянное наращивание собственного производства. Также дроны, работа над увеличением как объемов, так и дальности применения", – говорится. в сообщении.
Также Зеленский заслушал доклад по защите прифронтовых и приграничных территорий, особенно от воздушных ударов России.
"Поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, общин и критических воздушных объектов", - отметил президент.