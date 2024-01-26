Угрозы журналисту Николову: полиция не задерживала фигурантов по его делу

Журналист Юрий Николов заявил, что полиция не задержала людей, разоблаченных на причастности к провокации, устроенной под дверью его квартиры. Также он заявил, что 26 января подал заявление как потерпевший по делу, сообщает Лига.net.

Журналист рассказал, что пришел в полицию подать заявление как потерпевший по делу и узнал, что полицейские никого из разоблаченных мужчин не задерживали, потому что "никому сейчас нет подозрений".

"Они на свободе. Никаких подробностей относительно обнаруженных у них переписок и показаний мне не сообщили. Пообещали рассказать, когда закончится досудебное расследование. Когда оно закончится – тоже не сказали" , – написал он.

Журналист также отметил, что сейчас уголовная оценка мужчин "легкая" – препятствование законной деятельности журналистов (ч. 2 ст. 171 УК Украины), "без упоминания организованного кем-то преступления". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до четырех лет.