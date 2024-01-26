Разведка Эстонии проанализировала ситуацию на поле боя в Украине

Российские силы, похоже, постепенно уменьшают интенсивность наступательных действий на поле боя в Украине, но готовятся к очередному штурму в районе стратегически важного города Авдеевка Донецкой области, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге 26 января заявил руководитель Центра разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает ERR.

По словам Кивисельга, ситуация на поле боя в Украине в целом не претерпела особых изменений за последнюю неделю.

"Общая интенсивность боевых действий снизилась по сравнению с предыдущими неделями, за одним исключением. В районе Авдеевки количество обстрелов со стороны Российской Федерации имеет тенденцию к росту", – сообщил он.

По словам представителя эстонской разведки, снижение боевой активности в основном связано с изменением погоды – ростом осадков и сохранением плюсовой температуры, из-за чего почва разверзается и становится труднопроходимой для техники.

В то же время, добавляет Кивисельг, россияне продолжают активные бои в районе Авдеевки, где накапливают технику – вероятно, готовясь к очередной попытке прорыва.

"Вполне вероятно, что нынешняя интенсивность наступательной активности в направлении Авдеевки и ее возможная переориентация также направлена на то, чтобы сломить боевой дух украинцев", – считает руководитель разведки Сил обороны Эстонии.

В то же время на южном участке фронта, добавил он, украинские силы смогли удержать занятые ими территории, особенно на левом берегу Днепра. В целом, подытожил Кивисельг, оперативный прорыв РФ в Украине в ближайшие недели маловероятен.

"Можно с уверенностью сказать, что наступательная активность с российской стороны начинает демонстрировать признаки снижения в общем контексте с ухудшением погодных условий. Если мобильность будет замедлена, бронетехника – заторможена, окопы – будут заполняться водой, тем больше начнет проявляться битва воль, и нет сомнений, что у Украины будет гораздо больше воли, чтобы выиграть эти битвы в защиту собственной страны", – считает глава эстонской разведки.

В прошлый день разведывательный центр Сил обороны Эстонии объяснил, как российские вооруженные силы смогли достичь частичного успеха южнее Марьинки.