Бронь от мобилизации за деньги: что пишут СМИ и правда ли это

Усиление мобилизации в Украине остается топ-темой, законопроект вернули на доработку, параллельно с этим готовятся изменения в подходе к бронированию военнообязанных. Сегодня в медиа появилась новость о том, что в Раде предлагают ввести ежемесячный платеж, который будет гарантировать отсрочку, сообщает РБК-Украина.

Подробнее об этом и о том, действительно ли власти рассматривают такой вариант, - в материале.

Военный сбор + 20 000 гривен. Что пишут СМИ о смене подхода

Как пишет Forbes Ukraine, депутаты экономического комитета Верховной рады несколько недель работали над законопроектом о новых правилах бронирования сотрудников предприятий. Их главное отличие от предложенной в конце 2023 года концепции Офиса президента - в отказе от привязки к размеру заработной платы, отчислениям налога на доходы физлиц (НДФЛ) или единого социального взноса (ЕСВ).

Издание со ссылкой на драфт законопроекта отмечает, что нардепы хотят установить фиксированный ежемесячный платеж. Его уплата позволит предприятию забронировать сотрудника вне зависимости от должности. При этом главным условием является работа компании "в белую" и уплата налогов в бюджет.

"Установление любых критериев (по заработной плате, - ред.) будет восприниматься обществом как разделение на классы. На предприятии могут самостоятельно выбирать, кого из сотрудников хотят забронировать" , - объяснил смену концепции глава комитета и соавтор законопроекта Дмитрий Наталуха в комментарии Forbes Ukraine.

Идея в том, чтобы дать возможность бронировать персонал всем предприятиям, а не только тем, которые определены критически важными. Например, СТО тоже должны получить такую возможность.

В частности, предлагается ввести дополнительную плату за каждого забронированного. Рассматривается вариант - 1,5% военного сбора + фиксированная ставка 20 000 гривен. По словам Наталухи, привязка к военному сбору обеспечит быстрое администрирование налога и закрепит поступление средств на нужды военных. Кроме того, сотрудники должны быть официально оформлены, у предприятия не должно быть задолженности по налогам, и тогда появится возможность бронировать до 50% военнообязанного персонала.

Такой механизм поможет избежать повышения налогов, поскольку эти средства бизнес будет добровольно направлять на потребности военных. Также он поспособствует выводу из тени части компаний, стимулируя уплату налогов и отказ от использования схем с ФОПами. В черновике законопроекта указано, что не менее 3,4 млн мужчин имеют неустановленный статус для экономики Украины. По разным сценариям, фиксированная ставка за бронирование может принести от 18 до 155 млрд гривен в год, пишет Forbes Ukraine.

Публикация концепции "белого бронирования" вызвала резонанс и сегодня Наталуха выступил с разъяснением. По его словам, во-первых, еще нет никакого законопроекта, готового к регистрации, или любого другого акта на эту тему. Во-вторых, это только концепция, построенная на экономическом анализе, сборе статистики, обсуждениях с экономистами, аналитиками, бизнесом и военными. Сейчас с ними тестируют верность или ошибочность гипотез и предположений.

"Далее, если одни гипотезы найдут подтверждение, а другие - опровержение, нас ждет еще и процесс презентации этой концепции и коллегам, и чиновникам, и руководству страны. Только после этого, когда (и если) концепция будет согласована, можно будет переходить к ее формализации, ведь это важно, чтобы все ответственные стороны были на одной странице и понимали какие ожидания от этой идеи, а какие есть риски" , - объяснил процедуру нардеп.

Две гипотезы, но законопроекта нет. Что происходит на самом деле

Наталуха обращает внимание на хаотичность процесса бронирования с самого начала войны. По его словам, система нуждается в обновлении. Проблема в том, что одни бизнесы получили возможность бронировать людей тысячами, а другие оказались за бортом, потому что не дотягивают по какому-то одному критерию.

Первая гипотеза заключается в том, что при отсутствии законных альтернатив для бронирования, бизнес либо оказывается под угрозой остановки, либо вынужден уходить в тень: не оформлять работников либо вообще прибегать к коррупции, чтобы их сохранить.

Отсюда вторая гипотеза - важен каждый бизнес, готовый создавать "белые" рабочие места, честно платить налоги и тем самым финансировать Силы обороны.

"Нет разницы, это крупный экспортер с десятком тысяч работников, или небольшое СТО на пять человек, которое ремонтирует волонтерам автомобили. Масштабы разные, но каждый делает важное дело, поддерживает работой наших сограждан, а налогами - наших защитников. Если мы хотим победить, то нам придется находить механизмы, как сделать так, чтобы завтра на двери такого бизнеса не повесили замок, потому что там уже некому работать" , - отметил нардеп.

Смысл в том, что лучше работодателя никто не знает, кто именно из сотрудников важен. Поэтому, если дать всем бизнесам возможность бронировать и самим выбирать забронированных, это частично уберет тревожность и непредсказуемость, которая сложилась вокруг мобилизации. То есть честному бизнесу бояться нечего, ведь он сможет сохранить нужных работников.

"Это также и о справедливости, потому что у многих обычных трудяг, чей труд важен, наконец может появиться такой инструмент. Мы хотим, чтобы бронь перестала быть привилегией, а стала доступна и тем, кому она реально сохранит производство" , - подчеркнул Наталуха.

Причем работа над концепцией идет не первую неделю. Для нее четко отбирались цифры, разрабатывались варианты и сопоставлялись результаты, чтобы на выходе были возможности как набрать людей в армию, так и увеличить число забронированных, не сорвав мобилизационные планы. Чтобы найти источник финансирования Сил обороны и не перегрузить бизнес налогами.

"Это поиск баланса, о котором, наконец, и сказал президент. Мы уже как никогда близки к нему, но нужно подождать, и тем более отложить эмоции" , - добавил он.

"Налог на трусость" подорвет оборону. Как во власти реагируют на инициативу

РБК-Украина обратилось с вопросом по данной инициативе к главе парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву. Он напомнил, что идея "налога на трусость" обсуждалась неоднократно на разных уровнях.

"Считаю ее неуместной по нескольким основаниям: война и оборона Родины - это не о твоем имущественном положении и возможности откупиться, это о твоей личной обязанности перед государством; ⁠история (а такой налог не наше изобретение) свидетельствует о том, что в краткосрочной перспективе он может принести доход, но работает на коротком промежутке" , - отметил он.

По его мнению, такой "налог" подрывает основополагающий принцип, на котором держится оборона, - справедливости личного пожертвования. Эта справедливость, особенно в том, что касается жизни, должна быть равной и не зависеть от цензов, особенно от имущественного.

Как рассказал один из членов президентской команды, ранее руководство страны выступало против инициатив, связанных с "налоговым бронированием" - возможностью забронировать сотрудника, за которого работодатель уплачивает определенную сумму налогов с его зарплаты. Как аргумент использовалось то, что в таком случае более бедные слои населения будут подвергаться дискриминации.

"Кроме того, неоднозначная ситуация была бы и в сессионном зале - например, многие мажоритарщики бы не проголосовали, потому что люди на их округах потом бы задавали им вопросы" , - сказал он.

Отметим, до этого ряд собеседников во власти говорили, что вопросы бронирования в целом не обязательно регулировать через законопроекты - это можно сделать через соответствующие постановления Кабинета министров.

Что предлагалось ранее и как уже изменили правила бронирования

В середине января Кабинет министров уже менял правила бронирования. В частности, были внесены изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года, согласно которым военнообязанные работники критически важных предприятий (учреждений и организаций) теперь бронируются независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности, а также не действует ограничение по количеству.

До этого бронь гарантировалась руководителям и их замам (кроме предприятий топливно-энергетического комплекса - там без ограничений), а количество забронированных не могло превышать 50% от военнообязанных. Больше можно было забронировать "в случае обоснованной потребности". Январским решением Кабмин снял ограничение по количеству.

Президент Владимир Зеленский в конце прошлого года поручил разработать формат с учетом вклада военнообязанных в экономику. И в первой инициативе его Офиса речь шла об идее давать бронь наемным сотрудникам и ФОПам, чей ежемесячный налоговый платеж составляет около 6500 гривен. В случае с наемными работниками - под это условие попадали те, у кого зарплата свыше 35 000 гривен.

По информации РБК-Украина, в ходе обсуждений сначала решили исключить из механизма ФОПов, а потом и вовсе отказались от условия по высокой сумме налогов, которое могут оставить только как дополнительный критерий. Как объяснили источники во власти, все потому, что общество негативно восприняло инициативу. Над правками, которые внесут в постановление №76, работает Минэкономики. Вероятно, новые правила бронирования будут утверждены параллельно с принятием Верховной радой закона об усилении мобилизации, который пока отправили на доработку.

Нынешний порядок включает несколько шагов. Сначала работодатель подает предложение с обоснованием необходимости бронирования, после чего его согласовывают с военными, и окончательное решение за Минэкономики. Затем оно передается Минобороны, Генштаб направляет информацию о забронированных в ТЦК, а военнообязанным выдается выписка с подтверждением отсрочки.

Бронированию подлежат те, кто работают:

в органах государственной власти и местного самоуправления

на предприятиях, в учреждениях и организациях, для которых установлены мобилизационные задания

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые производят товары (работы и услуги) для Вооруженных сил Украины и других военных формирований

на критически важных предприятиях, в учреждениях и организациях (критерии и порядок устанавливает Кабинет министров

Ранее мы писали, что идея "бронирования за налоги" слишком непопулярна в народных массах и ее было нереально провести через сессионный зал Верховной рады в том формате, в котором она предлагалась. Потому новые правила, скорее всего, установят на уровне правительства.

Пока неизвестно, какие из них точно появятся в будущей редакции. Один из видных "слуг народа" в середине января говорил, что пока варианта не видно, но очевидно, что нужно расширять базу мобилизованных. Он также предположил, что власти будут убирать бронь для депутатов и чиновников, "чтобы показать, что все равны".