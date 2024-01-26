Newsweek: В США разгорелся миграционный кризис, Техас игнорирует указания Байдена

Национальная гвардия из Техаса взяли под контроль границу с Мексикой и не пускают в штат нелегальных мигрантов, несмотря на официальный указ президента США Джо Байдена и решение Верховного суда страны, сообщает Деловая столица.

Верховный суд США постановил 22 января, что федеральные агенты и Национальная гвардия должны убрать колючую проволоку с границы Техаса и Мексики, установленную властями штата со ссылкой на Newsweek.

Это вызвало негативную реакцию со стороны губернатора штата Грега Эбботта.

24 января он опубликовал письмо, в котором ссылается на "конституционные полномочия Техаса защищать и защищать себя" от того, что он назвал "вторжением" мигрантов в штат.

Он также активировал 1-ю статью секции 10 параграфа 3 конституции США, которая позволяет объявить военное положение в штате и действовать без оглядки на федеральное правительство.

"Его (Байдена — "ДС") действия вызвали беспрецедентное вторжение, от которого мы должны защищаться" , — заявил Эббот.

Два конгрессмена-демократа из Техаса предложили президенту Джо Байдену федерализировать Национальную гвардию Техаса, выведя ее из-под контроля Эбботта.

В заявлении, опубликованном 25 января, 25 губернаторов-республиканцев выразили солидарность с Эбботтом.

"Техас имеет конституционное право защищать себя и нацию" , – подчеркивается в их заявлении.

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт назвал ситуацию "пороховой бочкой".

"Байден окажется в трудной ситуации, если он попытается федерализировать эти войска… Я думаю, что они окажутся перед сложным выбором – защитить свою родину или следовать указаниям Байдена" , – сказал он.

Ститт предположил, что Национальная гвардия других штатов, контролируемых республиканцами, включая его собственный, может быть отправлена ​​в Техас для поддержки Эбботта. Речь в первую очередь о тех штатах, которые также являются приграничными, добавил он.

Бывший президент страны, снова претендующий на эту должность, "республиканец" Дональд Трамп, выразил солидарность с Техасом и призвал "все штаты разместить в Техасе свою охрану, чтобы предотвратить въезд нелегалов и вывести их обратно через границу".

В Сети также публикуют видео, которые демонстируют ситуацию на границе США и Мексики.

Civil war in Texas, US? Since Biden’s federal government was letting illegal migrants enter the country unchecked (voter scam) the state of Texas took matters into their own hands and seized control of border patrol defying Biden administration and US Supreme Court. Now Biden… pic.twitter.com/syro3aRkZ0 — The Poll Lady (@ThePollLady) January 26, 2024

Пользователи соцсети X не исключают, что в связи с противостоянием федерального правительства США и отдельных штатов в стране может начаться гражданская война.

Напомним, в декабре 2023 года представители Республиканской партии США заблокировали законопроект о выделении миллиардов долларов помощи Украине и Израилю в попытках связать ее с усилением своих южных границ.

12 января стало известно, что демократы отклонили требования спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона по укреплению границы с Мексикой в обмен на оказание помощи Украине.

Однако в тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что теперь больше верит, что Соединенные Штаты предоставят военную и финансовую помощь Украине.

"Я смотрю на это с большим позитивом, чем это было в декабре. Думаю, что мы также додавим до результата" , — сказал он.

Джо Байден заявил, что республиканцам придется "за многое платить", если они не выделят финансовую помощь Украине.