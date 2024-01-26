Newsweek: В США разгорелся миграционный кризис, Техас игнорирует указания Байдена
Национальная гвардия из Техаса взяли под контроль границу с Мексикой и не пускают в штат нелегальных мигрантов, несмотря на официальный указ президента США Джо Байдена и решение Верховного суда страны, сообщает Деловая столица.
Верховный суд США постановил 22 января, что федеральные агенты и Национальная гвардия должны убрать колючую проволоку с границы Техаса и Мексики, установленную властями штата со ссылкой на Newsweek.
Это вызвало негативную реакцию со стороны губернатора штата Грега Эбботта.
24 января он опубликовал письмо, в котором ссылается на "конституционные полномочия Техаса защищать и защищать себя" от того, что он назвал "вторжением" мигрантов в штат.
Он также активировал 1-ю статью секции 10 параграфа 3 конституции США, которая позволяет объявить военное положение в штате и действовать без оглядки на федеральное правительство.
"Его (Байдена — "ДС") действия вызвали беспрецедентное вторжение, от которого мы должны защищаться", — заявил Эббот.
Два конгрессмена-демократа из Техаса предложили президенту Джо Байдену федерализировать Национальную гвардию Техаса, выведя ее из-под контроля Эбботта.
В заявлении, опубликованном 25 января, 25 губернаторов-республиканцев выразили солидарность с Эбботтом.
"Техас имеет конституционное право защищать себя и нацию", – подчеркивается в их заявлении.
Губернатор Оклахомы Кевин Ститт назвал ситуацию "пороховой бочкой".
"Байден окажется в трудной ситуации, если он попытается федерализировать эти войска… Я думаю, что они окажутся перед сложным выбором – защитить свою родину или следовать указаниям Байдена", – сказал он.
Ститт предположил, что Национальная гвардия других штатов, контролируемых республиканцами, включая его собственный, может быть отправлена в Техас для поддержки Эбботта. Речь в первую очередь о тех штатах, которые также являются приграничными, добавил он.
Бывший президент страны, снова претендующий на эту должность, "республиканец" Дональд Трамп, выразил солидарность с Техасом и призвал "все штаты разместить в Техасе свою охрану, чтобы предотвратить въезд нелегалов и вывести их обратно через границу".
В Сети также публикуют видео, которые демонстируют ситуацию на границе США и Мексики.
Пользователи соцсети X не исключают, что в связи с противостоянием федерального правительства США и отдельных штатов в стране может начаться гражданская война.
Напомним, в декабре 2023 года представители Республиканской партии США заблокировали законопроект о выделении миллиардов долларов помощи Украине и Израилю в попытках связать ее с усилением своих южных границ.
12 января стало известно, что демократы отклонили требования спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона по укреплению границы с Мексикой в обмен на оказание помощи Украине.
Однако в тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что теперь больше верит, что Соединенные Штаты предоставят военную и финансовую помощь Украине.
"Я смотрю на это с большим позитивом, чем это было в декабре. Думаю, что мы также додавим до результата", — сказал он.
Джо Байден заявил, что республиканцам придется "за многое платить", если они не выделят финансовую помощь Украине.