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"Дія.Підпис" станет доступен еще одной категории лиц

"Дія.Підпис" станет доступен еще одной категории лиц
Фото: Facebook

Кабинет министров Украины поддержал постановление, которое позволит начать работу над сервисом, который позволит удаленно получать "Дія.Підпис" юридическим лицам. Ранее такая услуга была доступна только физическим лицам, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Дія.Підпис" - это самая защищенная электронная подпись, которую можно активировать за считанные секунды в приложении "Дія".

Поэтому можно забыть о ручках, бумагах и ксероксах и подписывать все необходимые документы онлайн. А еще

"Дія.Підпис" можно использовать для авторизации на платформах и в приложениях", - сообщили на портале.

Министерство цифровой трансформации Украины отметило, что благодаря постановлению, такой сервис в будущем будет доступен не только физическим, но и юридическим лицам.

"Они смогут генерировать "Дія.Підпис" в приложении "Дія" независимо от действия военного положения в Украине. Это значительно упростит ведение бизнеса, поможет ускорить процессы и сделать более прозрачными действия предпринимателей", - добавили в министерстве.

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