Украина и Дания договорились начать переговоры о "гарантиях безопасности"

Украина и Дания договорились начать двусторонние переговоры над документом о так называемых гарантиях безопасности в рамках декларации, принятой на последнем саммите НАТО в июле, сообщает Европейская правда.

Об этом объявил 26 января министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен во время визита в Николаев.

Расмуссен подчеркнул, что Дания чувствует ответственность "помочь Украине полностью восстановить территориальную целостность, дать отпор российским войскам, которые вторглись на ее территорию, и стать полноправным членом ЕС"

"Конечно, я это обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, и мы согласились, что теперь начнем конкретные переговоры о наших обязательствах по безопасности. И надеюсь, что в скором будущем мы согласуем двустороннее соглашение между Данией и Украиной", – добавил он.

Глава датского МИД отметил, что также обсудил с украинским коллегой "конкретные пути, которыми Дания может помочь Украине восстановить контроль над всей ее территорией".

Кулеба в свою очередь говорил, что Киев и Копенгаген договорились провести форум оборонных индустрий и обсудить сотрудничество в производстве дронов.

Как известно, большинство двусторонних соглашений между Украиной и партнерами, которые присоединились к рамочной декларации G7, еще на этапе переговоров. В середине января подписали первое финализированное соглашение – между Украиной и Соединенным Королевством – во время визита в Киев премьера Великобритании Риши Сунака.