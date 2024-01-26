Сырский: Россияне наращивают наступление на Северском и Бахмутском направлениях

Российские войска наращивают интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.

По его словам, обстановка на Восточном фронте остается сложной.

На Северском направлении россияне продолжают наступательные действия, чтобы улучшить свое тактическое положение и создать условия для развития наступления в направлении Северска.

Кроме того, штурмовые группы РФ при поддержке минометных и артиллерийских расчетов пытаются безуспешно атаковать на направлении Кременной, Григорьевки.

Вместе с тем, пишет Сырский, "свои неудачи в наступательных действиях противник компенсирует увеличением интенсивности огневого воздействия". В частности, в течение двух последних дней активно обстреливает город из реактивной артиллерии, применяет удары авиации и дронов-камикадзе.

По данным командующего, на Бахмутском направлении агрессор ведет наступательные действия, пытаясь прорвать украинскую оборону севернее и западнее Бахмута и развить наступление на Часов Яр. Проводит перегруппировку своих сил и средств и применяет подразделения "добровольческого корпуса". Пытается безуспешно восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки.

Из-за отсутствия тактических успехов на отдельных направлениях враг временно перешел к оборонительным действиям, вместе с тем удерживает штурмовые группы в готовности к ведению наступательных действий.

"Наши штабы и командиры вовремя реагируют на любые изменения оперативной ситуации. Сегодня в очередной раз был непосредственно в районах ведения боевых действий. Заслушал командиров бригад по обстановке, которая сложилась. Вместе мы провели оценку предложенных решений на дальнейшие действия. Уточнили отдельные задачи и приняли ряд решений для повышения результативности огневого поражения врага. Сейчас делаем ставку на выявление важных объектов оккупантов средствами разведки, нанесение точных огневых ударов, применение дронов-камикадзе и защиту наших позиций с помощью средств радиоэлектронной борьбы".