Россия предоставила список пленных, которых планировали вернуть 24 января

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что Россия после долгой паузы предоставила список с украинскими военными, которые, по версии роспропаганды, были на борту упавшего самолета Ил-76, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Во время встречи Дмитрием Усовым было озвучено, что российская сторона на неоднократные обращения с большой задержкой дала ответ, сославшись на один из списков, ранее опубликованных на российских пропагандистских ресурсах.

Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках планируемого обмена 24 января".

По данным ведомства, опрошенные родственники военных из упомянутого списка ознакомились с видео якобы с места авиатрощи и не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, указывающих на их родных.

Глава штаба Кирилл Буданов подчеркнул, что пока нет достоверной информации о том, кто мог действительно находиться на борту самолета.

"Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Сейчас отсутствуют сведения, указывающие на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указана Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает множество вопросов".

Первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко добавил, что последние действия России свидетельствуют о том, что они пытаются скрыть настоящие причины авиатрощи от мировой общественности.

"Россия сразу заявила, что не допустит международных экспертов к расследованию катастрофы Ил-76М. Однако Украина будет задействовать все инструменты, чтобы выяснить истинные причины произошедшего, так и то, кто или что действительно перевозилось в том самолете".

Предыстория: