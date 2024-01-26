Зеленский анонсировал создание Всеукраинской экономической платформы

В Украине создадут Всеукраинскую экономическую платформу, которая значительно облегчит коммуникации с предпринимателями, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечернем обращении президента Владимира Зеленского.

"Учреждаем Всеукраинскую экономическую платформу, на которой будет представлен и малый бизнес, и средний, и большой. И разные регионы нашего государства. И инвесторы, и релоцированные предприятия" , — сообщил президент.

По его словам, все сообщество украинского бизнеса будет представлено на новой платформе.

"Сделано в Украине" — это не просто бренд, это большое сообщество людей, миллионы украинцев и украинок, работающих на предприятиях. И это наши люди, которые основывают предприятия, создающие рабочие места для других" , — подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что правительство вместе с Офисом президента, областными государственными администрациями и экспертами должно организовать работу платформы. Ее главная задача — быть инструментом действенной коммуникации.