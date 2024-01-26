В Сенате США назвали "мертвым" законопроект о помощи для Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроект Сената о границе и помощи Украине, а также другим странам, не одобрят в Палате представителей, если сообщения о его условиях соответствуют действительности, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает The Hill.

"Я хотел бы предоставить краткую информацию о дополнительном пакете и границе, поскольку Сенат, похоже, не может достичь никакого согласия. Если слухи о содержании законопроекта правдивы, то он все равно будет мертвым после поступления в Палату представителей", – отметил Джонсон в письме к своим коллегам.

Это письмо появилось после отдельных сигналов от помощников руководства Палаты представителей, а также республиканцев в Палате представителей и Сенате о том, что дополнительный пакет, который в частности предусматривает помощь Украине, не имеет будущего в Палате представителей, даже если его одобрит Сенат.

Сообщение Джонсона о том, что этот законопроект "мертв" также повторил руководителям штабов республиканцев в четверг лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба повторил свою уверенность в том, что Конгресс США одобрит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на разногласия представителей двух партий в вопросе миграции.

Перед этим в США заявили о необходимости как можно скорее принять решение о помощи Украине, поскольку следующие несколько месяцев будут критическими.

По данным СМИ, ключевые помощники американского президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные трудности.

Напомним, в проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры противодействия нелегальной миграции на южной границе.