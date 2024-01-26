Telegraph: США впервые за 15 лет разместят ядерное оружие в Британии

Соединенные Штаты Америки планируют разместить ядерное оружие в Великобритании впервые за 15 лет, поскольку угроза от России растет, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Telegraph.

Контракты на поставку нового объекта на авиабазе Королевских ВВС Лейкенхит в Саффолке подтверждают, что США намерены разместить на авиабазе ядерные боеголовки. Они втрое превышают мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

США забрали ядерные боеголовки из Великобритании в 2008 году, считая, что угроза холодной войны со стороны РФ уменьшилась. Издание пишет, что это раскрытие информации произошло после предупреждений о том, что странам НАТО необходимо подготовить своих граждан к войне с Россией.

В США и Европе говорят о войне с Россией

На прошлой неделе адмирал Роб Бауэр, высокопоставленный военный чиновник НАТО, заявил, что частные лица должны подготовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет, что потребует масштабных изменений в их жизни.

Генерал сэр Патрик Сандерс, глава британской армии, далее предупредил, что в случае войны с Россией необходимо будет призвать общественность на борьбу, поскольку армия слишком мала.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в пятницу вечером поддержал призыв сэра Патрика к созданию гражданской армии, поскольку он пообещал присоединиться к ней, если Великобритания вступит в войну с Россией.

Министр военно-морских сил США Карлос Дель Торо затем призвал Великобританию "переоценить" размер своих вооруженных сил.

Страна Запада против РФ, Ирана и КНДР

"Возвращение американского оружия в Великобританию является частью общенатовской программы по развитию и модернизации ядерных объектов в ответ на растущую напряженность в отношениях с Кремлем после вторжения в Украину в феврале 2022 года" , - пишет издание.

Россия заявила, что размещение американского оружия в Великобритании будет рассматриваться Москвой как "эскалация" и будет встречено "компенсирующими контрмерами".

Помимо войны в Украине, Запад сталкивается с растущими проблемами со стороны Ирана и КНДР, которые в последние годы стали ближе к РФ.

В пятницу Великобритания, Франция и Германия осудили Иран за запуск нового спутника для наведения ракет большой дальности. Тегеран обогащает уран для возможного использования при разработке ядерного оружия.

США и Великобритания также наносят удары в Красном море против йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, которые атакуют контейнеровозы якобы в ответ на "военное наступление Израиля в Секторе Газа".

Что удалось узнать журналистам

Неотредактированные документы в базе данных о закупках Министерства обороны США раскрывают планы "ядерной миссии", которая неизбежно состоится на авиабазе ВВС Великобритании в Лейкенхите, где во время Холодной войны размещалось ядерное оружие.

"Пентагон отказался комментировать слухи о том, что новое "общежитие", впервые упомянутое в бюджетных документах в прошлом году, предназначалось для базы, находящейся в ведении ВВС США согласно британским правилам и законам, чтобы позволить США разместить тактическое ядерное оружие, которое может быть развернуто истребителями F-35" , - пишет Telegraph.

Термин "гарантия" используется Пентагоном для обозначения необходимости обеспечения безопасности ядерного оружия, когда оно не используется.

Документы показывают, что Пентагон заказал новое оборудование для базы, в частности баллистические щиты, предназначенные для защиты военнослужащих от атак на "ценные активы". Строительство нового жилого комплекса для американских военнослужащих, работающих на этом объекте, начнется в июне.

Официальные заявления США

Ожидается, что ВВС Великобритании в Лейкенхите будут размещать гравитационные бомбы B61-12, мощность которых может достигать 50 килотонн.

Президент Джо Байден заявлял, что США усилят свою военную позицию в Европе, чтобы отреагировать на изменения в обстановке безопасности.

США уже объявили о планах разместить две эскадрильи истребителей пятого поколения F-35, способных нести бомбы, в составе 48-го истребительного авиаполка на авиабазе Королевских ВВС Лейкенхит.

В октябре официальные лица США запросили у Конгресса разрешение начать разработку новой бомбы B61 с большей полезной нагрузкой, утверждая, что более мощное оружие предоставит президенту дополнительные возможности против некоторых более сложных военных целей.

В настоящее время США располагают боеголовки в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции в соответствии с соглашением НАТО о совместном использовании ядерного оружия.

Нападение РФ на НАТО

Недавно в западных СМИ вышла серия публикаций о планах России напасть на страны НАТО. В частности были обнародованы сценарии, а также инфографики. Чиновники тем временем уже начали призывать готовиться к возможной войне.

Обсуждение началось после публикации немецкого таблоида Bild, якобы получившего секретный документ "Оборона альянса-2025".

Также глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что российский диктатор Владимир Путин "не постеснялся" напасть на НАТО. Если бы Украина была вынуждена сдаться, это не утолило бы жажду властей России.