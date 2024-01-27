Bloomberg: Йеменские хуситы атаковали нефтяной танкер в Красном море

Группировка йеменских хуситов ударила ракетами по нефтяному танкеру компании Trafigura Group в Красном море. На борту судна возник пожар, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Повстанцы обстреляли судно Marlin Luanda, перевозившее партию нефтепродуктов для производства бензина и пластмасс.

В пресс-службе Trafigura отметили, что в результате атаки возник пожар в одном из грузовых отделений по правому борту.

"Мы остаемся на связи с судном и внимательно следим за ситуацией. Военные корабли в регионе находятся для оказания помощи" , - говорится в сообщении.

Морская разведывательная компания Ambrey Analytics сообщила, что удар произошел примерно в 55 милях к юго-востоку от йеменского города Аден.

Карта: Bloomberg

Атаки йеменских хуситов и ответ стран Запада

Хуситы - группировка шиитов, созданная в 90-х годах для борьбы с коррумпированным правительством Йемена. Они получили свое название от основателя Хусейна аль-Хуси, которого йеменская армия ликвидировала в сентябре 2004 года. Хуситы считают себя частью "оси сопротивления" Израиля, США и Запада, которую возглавляет Иран.

С ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения начались сразу после начала войны между Израилем и ХАМАСом.

В ответ на многочисленные атаки, 12 января США и Великобритания впервые ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене.

17 января США внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций и на следующий день осуществили очередные удары по позициям боевиков.

Всего с 11 января американские военные вместе с союзниками уничтожили более 25 ракетных установок хуситов.

Также США ввели санкции против ключевых лиц йеменских хуситов за их поддержку террористических актов против торгового судоходства в Красном море.

25 января США призвали Китай убедить Иран повлиять на хуситов и заставить их прекратить нападения.

Днем 26 января хуситы выпустили противокорабельную баллистическую ракету по американскому эсминцу USS Carney, но ее успешно сбили.