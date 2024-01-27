Дело о домогательствах: Трампа обязали выплатить более 80 млн долларов
Бывший президент Дональд Трамп обязан выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице и журналистке Джин Кэрролл, которая обвинила политика в клевете и сексуальном домогательстве, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на суд присяжных Манхэттена.
Отмечается, что Трамп должен выплатить указанную сумму за публичные заявления, которые он сделал в 2019 году, отрицая обвинения в попытке изнасилования Кэрролл.
В частности, присяжные решили, что Трамп должен выплатить Кэрролл компенсацию в размере 18,3 миллиона долларов - 11 миллионов долларов на восстановление репутации и 7,3 миллиона долларов за эмоциональный ущерб.
Кроме того, Трамп должен уплатить 65 млн долларов штрафа за злонамеренные действия, делая заявления в отношении Кэрролл.
В публикации указывается, что эта сумма более чем в восемь раз превышает сумму, которую Кэрролл требовала.
Напомним:
Федеральный суд Манхэттена признал Трампа виновным по гражданскому иску колумнистки и писательницы Джин Кэрролл и обязал выплатить компенсацию за домогательства к ней и клевету.