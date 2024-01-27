"Укрэнерго" получило от США высоковольтные автотрансформаторы

Агентство США по международному развитию (USAID) и американское правительство передали НЭК "Укрэнерго" еще два высоковольтных автотрансформатора, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в Facebook.

Посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала, что американское правительство подтверждает свою готовность и дальше поддерживать национальную украинскую энергетическую компанию в закупке высокотехнологичного оборудования и дополнительных автотрансформаторов для обеспечения электроэнергией украинцев зимой.

Отмечается, что новое оборудование уже работает на объектах "Укрэнерго" в регионах, наиболее пострадавших от массированных ракетных атак РФ прошлой зимой.

В компании рассказали, что автотрансформаторы являются ключевыми компонентами основной энергетической инфраструктуры и обеспечивают надежность электроснабжения. Изготовление и доставка единиц такого оборудования занимает около года.

Отмечается, что два новых автотрансформатора – это первый этап проекта по гуманитарной помощи, в рамках которого USAID закупило и передаст "Укрэнерго" еще 16 автотрансформаторов.

Помощь США в защите энергообъектов Украины

Соединенные Штаты Америки выделили 522 млн. долларов для закупки энергетического оборудования, а также для поддержки и защиты энергетической системы Украины.

Также недавно США передали Украине два мощных автотрансформатора, которые должны усилить надежность энергоснабжения потребителей.

Также Украина получила от USAID 20 тысяч тонн металла для строительства сооружений защиты энергообъектов от российских атак дронами и ракетами.