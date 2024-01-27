ISW: Любое прекращение огня пойдет на пользу России

Проанализировав собранные данные и заявления публичных российских лиц, Институт изучения войны отмечает, что продолжает считать: "Любое прекращение огня пойдет на пользу России", сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

В отчете института отмечается, что российские требования относительно украинского "нейтралитета" и моратория на расширение НАТО всегда были и остаются одним из главных оправданий вторжения Путина в Украину, и любая гипотетическая уступка в отношении этих требований означала бы серьезное стратегическое и риторическое отступление со стороны Путина, на которое он вряд ли решится в настоящее время.

Российские призывы к украинскому "нейтралитету" – это требования, чтобы Украина внесла изменения в свою Конституцию, чтобы изъять обязательства по приобретению членства в НАТО и обязательств не вступать в НАТО или Европейский Союз.

Аналитики согласно собранным данным отмечают, что требования относительно такого "нейтрального статуса" являются целью десятилетних усилий Путина, направленных на то, чтобы требовать изменений в НАТО, которые ослабили бы Альянс до такой степени, что он был бы не в состоянии сдерживать или победить будущую российскую агрессию в Восточной Европе.

При этом в отчете указывается, что Путин вряд ли пойдет на уступки, поскольку он не прекратит преследовать свою цель контролировать Украину и ослабить НАТО, если только не потерпит решительного поражения.

В проанализированных источниках информации отмечается, что российские публичные лица могут имитировать заинтересованность в уступках относительно места Украины в западных институциях, пытаясь побудить Запад к упреждающим уступкам в отношении территориальной целостности Украины.

В сообщениях об открытости Путина к переговорам по негласным каналам не упоминается о готовности России отказаться от любой оккупированной украинской территории.

Российские официальные лица продолжают указывать на то, что максималистские цели Путина не исключают аннексии Россией оккупированных украинских территорий или дополнительных территориальных завоеваний в Украине.

В обзоре добавляют: вступление Украины в ЕС и НАТО является длительным процессом, который не станет возможным сразу после любого прекращения огня, достигнутого переговорами, и Россия может попытаться временно делать вид согласия с этими требованиями, чтобы как можно быстрее укрепить контроль над оккупированными территориями.

Эксперты отмечают: ISW продолжает считать, что любое прекращение огня пойдет на пользу России, предоставляя ей время для восстановления и перегруппировки для будущих наступательных кампаний с теми же максималистскими целями и дальнейшего территориального захвата в Украине.

При этом специалисты добавляют, что "нет никаких оснований полагать, что Путин не откажется от каких-либо обязательств позволить Украине интегрироваться в западные политические, экономические и военные институты, пока российские военные могут преследовать свои цели, чтобы не дать Украине это сделать".

Они при этом напоминают: Путин уже нарушил предыдущие обязательства России не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, взятые в 1991 и 1994 годах.

Ключевые выводы ISW выводы за 26 января: