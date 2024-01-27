Close button

Россияне ночью атаковали Украину "Шахедами" и ракетой "Искандер-М"

Россияне ночью атаковали Украину "Шахедами" и ракетой "Искандер-М"
Фото: twitter.com/DefenceU

Ночью 27 января россияне атаковали Украину четырьмя "Шахедами", которые уничтожила ПВО, и ракетой "Искандер-М", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы.

"В ночь на 27 января 2024 года враг атаковал четырьмя ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ).
Все четыре уничтожены на Кировоградщине".

Кроме того, оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" по Донецкой области из Ростовской области РФ.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Новости

Популярные темы форума

analytics