Мэр: Россияне атаковали Славянск, разрушили керамический цех
Ночью на 27 января российские войска атаковали Славянск Донецкой области, разрушили керамический цех, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил мэр Вадим Лях в Facebook.
"Недоброе утро в Славянске.
Ночью город снова обстреляли. Вражеская ракета попала в керамический цех. Он почти полностью разрушен.
Пострадали близлежащие многоэтажки на улице Дарвина, детский сад, где расположена социальная столовая.
Выбиты окна".
По данным властей, в результате удара жертв нет.