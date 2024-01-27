Мэр: Россияне атаковали Славянск, разрушили керамический цех

Ночью на 27 января российские войска атаковали Славянск Донецкой области, разрушили керамический цех, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил мэр Вадим Лях в Facebook.

"Недоброе утро в Славянске.

Ночью город снова обстреляли. Вражеская ракета попала в керамический цех. Он почти полностью разрушен.

Пострадали близлежащие многоэтажки на улице Дарвина, детский сад, где расположена социальная столовая.

Выбиты окна".

По данным властей, в результате удара жертв нет.