ВМС: Россия держит в морях 9 кораблей, среди них носители "калибров"

В общей сложности есть 5 ракетоносителей, общий залп которых — 30 ракет, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в ВМС ВСУ

Ситуация в морях по состоянию на утро 27 января:

в Черном море 6 вражеских кораблей среди которых 4 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 22 ракет;

в Азовском море 1 вражеский корабль;

в Средиземном море 2 вражеских корабля среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет.

За сутки, в интересах РФ, проход по Керченскому проливу совершили: до Азовского моря – 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор; к Черному морю — 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS).