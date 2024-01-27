ОВА: В Донецкой области продолжают работать 20 тысяч шахтеров
Несмотря на военные действия и постоянную опасность, в Донецкой области продолжают работать около 20 тыс шахтеров, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил глава Донецкой Областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона
Как отмечает Филашкин, в целом в отрасли продолжают работать 20 тыс человек. За последнее время к добыче угля были трудоустроены 1300 человек.
Средняя заработная плата шахтеров в Донецкой области составляет от 25, до 70 тыс гривен.
Сейчас все Украинские ТЭС работают на угле, поэтому его добыча остается приоритетным делом. Шахты в области постоянно обстреливают.
Так, 7 января в Донецкой области обстреляли шахты, в результате чего были обесточены две из них, в которых находились 18 работников.
Напомним:
5 января в Донецкой области в результате обстрела была обесточена шахта. 17 работников шахты провели под землей 16 часов.