ОГП: Более 1 736 детей пострадало в Украине из-за российской агрессии

Больше всего пострадало детей в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях, сообщает Деловая столица.

О раненых и убитых оккупантами украинских детях сообщает в Телеграмме Офис генерального прокурора.



"Более 1 736 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 27 января 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 521 ребенок погиб и более 1 215 получили ранения разной степени тяжести" , — говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадали дети в таких областях: Донецкая — 505, Харьковская — 326, Херсонская — 146, Киевская — 130, Днепропетровская — 111, Николаевская — 101, Запорожская — 100, Черниговская — 72, Луганская — 67.

Напомним, парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию, касающуюся положения украинских детей – как похищенных пытается лишить идентичности Россия, так и обнаруживших убежище в ЕС.