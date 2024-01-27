Лукашенко отправился с рабочим визитом к Путину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где встретится с диктатором Владимиром Путиным, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Отмечается, что в Международный день памяти жертв Холокоста 27 января Путин с Лукашенко будут праздновать "80-летие освобождения Ленинграда".

Также диктаторы проведут заседание совета Союзного государства, на которых будут обсуждать свои планы на 2024-2026 годы, подведут итоги 2021-2023 годов, а также "обсудят международную тематику".