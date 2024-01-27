Bloomberg: Танкер, который был атакован хуситами перевозил российскую нефть

Танкер компании "Trafigura", который по утверждениям представителей компании перевозил нефть российского происхождения был атакован хуситами в Красном море, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

Танкер был атакован ракетой на выходе из Красного моря, что стало крупнейшей атакой со стороны хуситов за все время.

Ответственность за удар по Marlin Luanda взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Судно перевозило нефть российского происхождения - продукт, используемый для производства пластмасс и бензина - приобретенную по цене ниже верхнего предела, установленного странами "Большой семерки", о чем сообщил представитель компании "Trafigura".

Согласно данным аналитической компании Kpler, судно забрало свой груз российского происхождения путем так называемой передачи с судна на судно на участке акватории Лаконского залива на юге Греции.

Этот район играет ключевую роль в поставках российской нефти на мировой рынок, а также в обработке поставок, не превышающих верхний предел цены, что также способствует более теневой торговле.

Тот факт, что этим путем пользуется такой гигант рынка, как "Trafigura", красноречиво говорит о том, что мировые компании готовы использовать непрозрачные методы для экспорта российских энергоресурсов.

Для России инцидент также не должен быть приятным, ведь именно через красное море происходит "черный" экспорт российских энергоресурсов к покупателям в Азии.

Напомним:

Йеменские повстанцы 26 января атаковали Нефтяной танкер Marlin Luanda под флагом Маршалловых островов, который находился в Аденском заливе. Там вспыхнул пожар.