В аэропорту Мюнхена у украинского пенсионера нашли 455 тысяч евро

Таможенники в аэропорту Мюнхена конфисковали почти 455 тысяч евро наличными, которые пытался ввезти с собой 66-летний пенсионер из Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом Главное таможенное управление в Мюнхене известило 26 января.

Инцидент произошел еще 19 ноября 2023 года. Во время проверки на входе в терминал пенсионер заявил, что имеет при себе около 300 евро наличными, что и подтвердила проверка.

Но уже после этого "перед посадкой неизвестный мужчина передал путешествующему ручную кладь", говорится в сообщении.

"После повторной проверки путешествующего в переданной ручной клади обнаружили почти 455 тысяч евро. Наличные конфисковали, а против мужчины начали штрафное производство", – говорят в таможне Мюнхена.

Представитель ведомства Мари Мюллер сказала, что украинец не смог объяснить источники происхождения средств.

Расследование по делу продолжается. В комментарии Bild представитель таможни Кристиан Шюттенкопф сказал, что правоохранители проверяют версию об отмывании средств. Если происхождение наличных денег не будет подтверждено, "все деньги будут конфискованы в пользу государства".

В Главном таможенном управлении Мюнхена напомнили, что во время въезда из-за пределов Евросоюза нужно декларировать в письменном виде наличные деньги и драгоценности общей стоимостью от 10 тысяч евро.

Напомним, в октябре прошлого года польские таможенники на пограничном переходе в селе Медика задержали украинца, который перевозил в автомобиле незадекларированные наличные деньги на общую сумму почти 123 тысяч злотых.