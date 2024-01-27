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Кулеба: У Украины есть обнадеживающие ожидания от следующего саммита ЕС

Кулеба: У Украины есть обнадеживающие ожидания от следующего саммита ЕС
Фото: kmu.gov.ua

У Украины есть обнадеживающие ожидания от следующего саммита Европейского совета. Он пройдет на следующей неделе, 1 февраля, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.

"У нас совместно есть обнадеживающие ожидания от ближайшего заседания Европейского совета 1 февраля. Есть прогресс открытия Европейского фонда мира, относительно которого ситуация была заблокирована длительное время из-за позиции отдельных членов Европейского союза. Но работаем над разблокировкой и имеем обнадеживающие шаги в этом направлении", - сказал Кулеба.

Он отметил, что с литовским министром также обсудили будущее членство Украины в ЕС и НАТО. Глава МИД отметил помощь Литвы, которая является членом обоих институций.

Кроме того, Кулеба поблагодарил литовских дипломатов в Вашингтоне, работающих с обеими партиями в Конгрессе США для того, чтобы помочь принять необходимые решения о помощи Украине.

Февральский саммит ЕС

1 февраля в Брюсселе пройдет саммит Европейского совета. Украина рассчитывает, что там будет принято положительное решение о выделении финансовой поддержки в размере 50 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Напомним, что помощь Украине блокирует венгерский премьер Виктор Орбан. В ЕС намекнули, что получили положительный сигнал от Венгрии по пакету помощи для Украины.

По данным Bloomberg, Венгрия также передумала блокировать создание военного фонда ЕС на 5,4 млрд евро для Украины.

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