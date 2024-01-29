ISW: Любая пауза в боевых действиях пойдет на пользу РФ
ISW считает, что любое прекращение огня пойдет на пользу России, предоставляя ей время для восстановления и перегруппировки для будущих наступательных кампаний и укрепления контроля над оккупированными территориями. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Кроме этого, не изменятся максималистские цели России относительно дальнейшего территориального завоевания в Украине.
ISW отмечает, что российские "игроки" могут делать вид, что заинтересованы в предложении уступок относительно места Украины в западных институтах, пытаясь побудить Запад пойти на превентивные уступки по территориальной целостности Украины.
В сообщениях об открытости Путина к переговорам по закрытым каналам не упоминается о готовности России отказаться от любой оккупированной украинской территории. Российские официальные лица продолжают указывать на то, что максималистские цели Путина не исключают аннексии Россией оккупированных украинских территорий или дополнительных территориальных завоеваний в Украине.
Вступление Украины в ЕС и НАТО является длительным процессом, который не развернется сразу после любого прекращения огня, и Россия может попытаться временно делать вид, что согласна с этими требованиями, чтобы как можно быстрее укрепить контроль над оккупированными территориями.
Военные аналитики отметили, что нет оснований считать, что Путин не откажется от любых обязательств позволить Украине интегрироваться в западные политические, экономические и военные институты, пока российские военные могут преследовать свои цели, чтобы помешать Украине сделать это. Путин уже нарушил предыдущие обязательства России не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, взятые в 1991 и 1994 годах.
Ключевые выводы ISW за 28 января
- Кремль и официальные лица США отвергли слухи о готовности президента России Владимира Путина участвовать в содержательных переговорах на фоне постоянных указаний со стороны Кремля, что Россия стремится не меньше, чем к полной капитуляции Украины и Запада.
- Требования России относительно "нейтралитета" Украины и моратория на расширение НАТО всегда были и остаются одним из главных оправданий Путина для его вторжения в Украину, и любая гипотетическая уступка по этим требованиям означала бы серьезное стратегическое и риторическое отступление, которое Путин сейчас вряд ли рассматривает.
- Президент России Владимир Путин повторил типичные нарративы Кремля, которые обвиняют Украину в войне, а также отмечал российские войска на Соледарском направлении.
- Обстоятельства катастрофы российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января остаются неизвестными.
- Европейский Союз в ближайшее время предоставит Украине дополнительные пять миллиардов евро для удовлетворения "насущных военных потребностей".
- Министерство обороны России продолжает усилия, направленные на расширение влияния России и отнесение предыдущих операций Группы Вагнера в Африке.
- Как сообщается, в 2023 году Россия импортировала передовые микрочипы и полупроводники на сумму 1,7 миллиарда долларов, преимущественно с Запада, в обход западных санкций.
- Российские войска продвинулись вблизи Авдеевки на фоне продолжения позиционных боев на всей линии соприкосновения.
- Элементы якобы личной частной военной компании (ЧВК) мэра Москвы Сергея Собянина, возможно, дислоцировались в Украине.
- 26 января российские оппозиционные СМИ сообщили, что российский военнослужащий 234-го десантного полка 76-й дивизии ВДВ Виктор Филонов, который служит в Украине, усыновил украинского ребенка из оккупированной Донецкой области.