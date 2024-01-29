ISW: Любая пауза в боевых действиях пойдет на пользу РФ

ISW считает, что любое прекращение огня пойдет на пользу России, предоставляя ей время для восстановления и перегруппировки для будущих наступательных кампаний и укрепления контроля над оккупированными территориями.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Кроме этого, не изменятся максималистские цели России относительно дальнейшего территориального завоевания в Украине.

ISW отмечает, что российские "игроки" могут делать вид, что заинтересованы в предложении уступок относительно места Украины в западных институтах, пытаясь побудить Запад пойти на превентивные уступки по территориальной целостности Украины.

В сообщениях об открытости Путина к переговорам по закрытым каналам не упоминается о готовности России отказаться от любой оккупированной украинской территории. Российские официальные лица продолжают указывать на то, что максималистские цели Путина не исключают аннексии Россией оккупированных украинских территорий или дополнительных территориальных завоеваний в Украине.

Вступление Украины в ЕС и НАТО является длительным процессом, который не развернется сразу после любого прекращения огня, и Россия может попытаться временно делать вид, что согласна с этими требованиями, чтобы как можно быстрее укрепить контроль над оккупированными территориями.

Военные аналитики отметили, что нет оснований считать, что Путин не откажется от любых обязательств позволить Украине интегрироваться в западные политические, экономические и военные институты, пока российские военные могут преследовать свои цели, чтобы помешать Украине сделать это. Путин уже нарушил предыдущие обязательства России не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, взятые в 1991 и 1994 годах.

Ключевые выводы ISW за 28 января