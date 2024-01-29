Курс валют НБУ на 29 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 29 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 28 января, вырос на 20 коп до 37.78 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 41.06 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 4.21 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос на 28 коп до 48.09 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 28 коп до 43.71 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 9.38 за 1 польский злотый.