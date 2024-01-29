Курс валют НБУ на 29 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 29 января 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 28 января, вырос на 20 коп до 37.78 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 41.06 за 1 евро.
Рубль подешевел на 1 коп до 4.21 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос на 28 коп до 48.09 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 28 коп до 43.71 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 9.38 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.781100
|EUR
|Евро
|41.056700
|RUB
|Рубль
|0.420550
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.093500
|CHF
|Швейцарский франк
|43.707900
|PLN
|Польский злотый
|9.377100