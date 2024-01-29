ISW: РФ пытается дестабилизировать Молдову для предотвращения интеграции в ЕС

Кремлевские чиновники пытаются создавать информационные условия для дестабилизации политической ситуации в Молдове, вероятно, с целью предотвращения интеграции Молдовы в ЕС.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Аналитики отмечают, что Россия в скором времени может выдвинуть претензии против Молдовы, которые будут связаны якобы с нежеланием находить общий язык с Приднестровьем.

Эксперты ISW объяснили, что Кремль таким образом, скорее всего, создает информационные условия для оправдания будущей российской агрессии в Молдове и готов для этого использовать предлог защиты своих "соотечественников за рубежом" и "Русского мира" – концепции, основанной на расплывчатых определениях этнических русских в разных странах.

Россия может попытаться оправдать свою агрессию или усилия по дестабилизации в Молдове, утверждая, что жители Приднестровья находятся в опасности из-за предполагаемого отказа Молдовы от процесса приднестровского урегулирования.