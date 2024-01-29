На фронте больше всего атак оккупантов под Авдеевкой и Марьинкой – Генштаб

На фронте российские оккупанты больше всего атакуют ВСУ на Авдеевском и Марьинском направлениях – зафиксировано 26 и 22 штурма соответственно. Всего за сутки произошло 74 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими войсками.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 29 января.

Всего враг нанес 7 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отражены 4 атаки врага близ Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 6 атак окупантов в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника возле Богдановки и Ивановского Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 вражескую атаку возле Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 5 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 22 атаки.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении наши воины отразили атаку окупантов севернее Приютного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.