Зеленский: Прекращение помощи Украине грозит "перераспределением мира"

Президент Владимир Зеленский надеется, что Соединенные Штаты Америки не перестанут помогать Украине, в противном случае Европе одной не справиться, НАТО ослабнет и это будет грозить перераспределением мира.﻿﻿ Об этом Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, сообщает Украинская правда.

"Я верю, что Европа не останется одна. Здесь вопрос комплексный. Первое: Европа одна не справится на том уровне, на котором Украина получала до этого поддержку. Ни оружием, ни финансами. Наверное, если бы вся Европа объединилась, она смогла бы дать достаточную поддержку Украине, но Соединенные Штаты имеют такое влияние: когда сигналы не очень позитивные, они имеют такое же влияние на некоторых лидеров Европы" , – сказал президент.

Зеленский добавил, что затягивание оказания поддержки со стороны США повлияет на объединенную Европу.

"И здесь есть последовательные проблемы. Первое – это дефицит оружия, финансов в Украине. Второе – я думаю, что потеряется союз между США и Европой. Третье – Европа сама поймет, что это сигнал: что если Украина не выдержит и Путин пойдет вперед – это сигнал от США относительно того, что Европа останется в одиночку среди стран НАТО, кто будет противостоять России.

Это будет серьезная угроза. Путин этим воспользуется, 100%. И это будет сигнал говорить о том, что и НАТО не будет таким крепким" , – добавил он.

По мнению Зеленского, если Соединенные Штаты Америки отколются от НАТО, то еще кто-то в Альянсе будет иметь другое мнение относительно союза безопасности, потому что имеют экономические отношения с Российской Федерацией.

Так же может "посыпаться" и санкционная политика западных стран в отношении России за агрессию, предполагает президент.