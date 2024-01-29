Пышный спрогнозировал, когда ускорится рост цен в Украине

Национальный банк прогнозирует, что рост потребительских цен в Украине будет умеренным в ближайшие месяцы. Во второй половине года инфляция ускорится.﻿ Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в эфире телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"В течение ближайших нескольких месяцев инфляция будет в достаточно безопасном диапазоне от 4 до 6%" , - сказал он.

В то же время, по его словам, НБУ прогнозирует, что в конце 2024 года инфляция составит 8,6%.

В макропрогнозе НБУ на 2024-2026 годы указано, что с середины года инфляция ускорится из-за исчерпания эффектов высоких урожаев прошлого года. Дополнительно на цены будет давить дальнейшее восстановление потребительского спроса, а также перенос расходов бизнеса на потребительские цены, в частности из-за все еще высоких рисков безопасности и повышения зарплат.

"По состоянию на конец 2023 года инфляция на уровне 5,1% - это фактически цель, которую НБУ как институция, отвечающая за монетарную политику, признал для себя как определенный инфляционный таргет. Но с начала войны мы отказались от инфляционного таргетирования и перешли в режим антикризисного управления. Мы оставляем учетную ставку на уровне 15% именно ради того, чтобы инфляция, которая может ускориться в течение 20224 года, была контролируемой и достигла своей цели уже в 2025 году" , - сказал Пышный.

Инфляция в Украине

Напомним, в январе НБУ улучшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 года вырастут на 8,6%. В октябре прошлого года НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 9,8%.

НБУ прогнозирует, что в 2025 году цены вырастут на 5,8% (предыдущий прогноз – 6,0%), в 2026 году – на 5,0%.

По данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 г., когда инфляция составляла 5,0%.

Целью НБУ является инфляция в 5%.