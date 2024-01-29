Зеленский: Украина в очень сложном моменте, но РФ можно остановить

Украина находится в очень сложном моменте, но Россию можно остановить геополитически и финансово. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, что дает надежду на то, что война может завершиться в 2024 году, Владимир Зеленский призвал верить в себя, народ, Украину, партнеров и мир. Он отметил, что любая война все же заканчивается, впрочем, сегодня наша страна находится в очень сложном моменте.

"Я считаю, что мы находимся в очень сложном моменте. Можно и геополитически, и финансово остановить Россию. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации. Не допустить глобальной миграции. Не допустить третьей мировой войны" , - добавил президент.

По словам Зеленского, пока никто, даже командиры, не могут дать ответ на этот вопрос.