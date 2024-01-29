Зеленский: Украина в очень сложном моменте, но РФ можно остановить
Украина находится в очень сложном моменте, но Россию можно остановить геополитически и финансово. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Отвечая на вопрос, что дает надежду на то, что война может завершиться в 2024 году, Владимир Зеленский призвал верить в себя, народ, Украину, партнеров и мир. Он отметил, что любая война все же заканчивается, впрочем, сегодня наша страна находится в очень сложном моменте.
"Я считаю, что мы находимся в очень сложном моменте. Можно и геополитически, и финансово остановить Россию. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации. Не допустить глобальной миграции. Не допустить третьей мировой войны", - добавил президент.
По словам Зеленского, пока никто, даже командиры, не могут дать ответ на этот вопрос.
"Когда они говорят, что война на многие годы, они не знают. Это мнения. Мнения очень часто отличаются от реальности", - объяснил глава государства.