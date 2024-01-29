В ВСУ опровергли захват россиянами Табаевки в Харьковской области

Владимир Фитьо, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, отметил, что восхваление противника в своих пабликах относительно взятия Табаевки не соответствует действительности, сообщает Эспрессо TV.

"В Купянском районе населенный пункт Крохмальное важен для российских войск, потому что это имиджево, им нужно перед выборами оказать хоть какую-то победу. В поселке Крохмальное до начала широкомасштабного вторжения проживало 45 человек, а на сегодняшний день там уже гражданских не было, поселок разрушен. Ведь враг подает это как победу по масштабу похожую на взятие Берлина. Это все, чем оккупанты могут на сегодняшний день похвастаться" , - прокомментировал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ.

По его словам, потеря Крахмального для нас не столь важна, потому что наши защитники перешли на более выгодные позиции.

"А то, что противник сейчас в своих пабликах хвастается Табаевкой, не соответствует действительности. Там происходят боевые действия, соответственно, никакой Табаевки враг не захватил. Поэтому вот такие минимальные продвижения на этой территории – все, что смогли захватчики.