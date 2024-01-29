Корпус одной из ТЭС вывели в аварийный ремонт – Минэнерго

По состоянию на утро 29 января энергосистема Украины работает без дефицита, но один корпус ТЭС выведен в аварийный ремонт. Три блока и один корпус тепловой генерации держатся в резерве на случай необходимости.﻿ Об этом заявили в министерстве энергетики, сообщает Экономическая правда.

"Дефицита в энергосистеме Украины не фиксируется. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В аварийный ремонт выведен корпус ТЭС, в то же время в резерве три блока и один корпус тепловой генерации, которые будут задействованы в случае необходимости" , – говорится в сообщении.

Однако в министерстве напоминают об уменьшении нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00).

Также сообщается о заживлении шахты в Донецкой области, которая была обесточена после обстрелов. На поверхность было выведено 10 работников.

Добавляется, что на текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 3451 МВт*ч. Экспорта не предвидится.