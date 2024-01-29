Цены на нефть растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть эталонных марок вырастают в понедельник утром на новостях о гибели американских военных в Иордании в результате атак беспилотников, сообщает Enkorr.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 7:07 по киевскому времени составляет $83,97 за баррель, что на $0,42 (0,5%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу цена на эти контракты повысилась на $1,12 (1,4%), до $83,55 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) в указанное время выросли на $0,36 (0,46%) и составили $78,37 за баррель. По итогам прошедшей сессии они подорожали на $0,65 (0,8%) – до $78,01 за баррель.

По итогам прошлой недели цена на Brent выросла на 6,4%, рекордными темпами с середины октября, WTI – на 6,5%, максимально с начала сентября.

Цены на нефть на прошлой неделе получили поддержку со стороны данных, указавших на падение запасов и добычи нефти в США на прошлой неделе, отметил аналитик SIA Wealth Management Колин Чешинский. Дополнительным положительным фактором стали ожидания новых стимулов в КНР.

Между тем, военные США сообщили об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения. Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что поддерживаемые Ираном военизированные формирования несут ответственность за эту атаку.

Теперь многое будет зависеть от реакции США и действий Ирана, который может закрыть Ормузский пролив, отметил Тарик Захир из Tyche Capital Advisors в интервью MarketWatch. "Мы находимся на грани эскалации, что может серьезно сказаться на нефтяных потоках", - добавил он.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за прошедшую неделю количество действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и составило 499 единиц. Число газовых установок в это время сократилось на одну, до 119-ти.