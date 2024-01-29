"Нафтогаз" возобновил работу сервисов после хакерской атаки

НАК "Нафтогаз Украины" возобновил работу всех онлайн-сервисов, веб-сайты и колл-центр компаний работают в штатном режиме, сообщает Экономическая правда.

"Работа всех онлайн-сервисов Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и Газосетей восстановлена. Веб-сайты и колл-центр компаний работают в штатном режиме" , - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что причиной сбоев в работе сервисов "Нафтогаза" и ряда других госкомпаний и стала масштабная кибератака на датацентр "Парковый".