Зеленский против силовой мобилизации на улицах, ожидает законопроект

Президент Владимир Зеленский назвал "абсолютно неправильными" случаи, когда военнослужащие территориальных центров комплектования (военкоматов) забирают мужчин силой на улицах. Об этом он заявил в интервью каналу ARD, сообщает Лига.net.

По его словам, мобилизация должна быть справедливой, но стоит помнить и о демобилизации.

"Много кто отвоевал 700 дней на поле боя, я благодарен им, но благодарности от общества мало. Нужно давать ротации, широкие отпуска, деньгами все не закроешь. Зарплата высокая, но нужна справедливость. Я ожидаю от военных закона о справедливой мобилизации" , — сказал Зеленский.

Он отметил, что хотел бы "комплексный и справедливый" законопроект.

"Никто не говорит о популярности или непопулярности решения. Важно, чтобы военные и Минобороны справедливо решили этот вопрос" , — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что случаи поиска призывников на улицах с применением силы "очень неправильне".