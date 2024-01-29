"Альтернатива для Германии" проиграла местные выборы на востоке страны

Представитель консервативной партии ХДС Кристиан Геррготт победил кандидата от ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") Уве Трума во втором туре региональных выборов в восточной земле Тюрингия в воскресенье, сообщает Европейская правда.

Кандидат от "АдГ" Трум уверенно лидировал в гонке, когда в опросах по парламентским выборам две недели назад имел 45,7% поддержки против 33,3% у конкурента от ХДС, но в воскресенье набрал лишь 47,6% голосов против 52,4 % у Херрготта.

39-летний лидер партии ХДС в Тюрингии Геррготт, являющийся депутатом парламента земли с 2014 года, теперь 9 февраля вступит в должность руководителя округа.

"АдГ" пользуется значительной поддержкой в Тюрингии - сейчас рейтинг одобрения значительно превышает 30% - как и в нескольких других восточных землях. Ее рейтинг также растет в национальном масштабе, колеблясь на отметке 20%.

Внутренняя разведывательная служба Германии заявила, что "АдН" в Тюрингии и ее лидер Бьорн Хёке являются "правыми экстремистами", представляющими угрозу демократии. Оба находятся под наблюдением на протяжении многих лет.

Это первые выборы после обнародования информации о встрече АдН, где обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.

Эта история вызвала возмущение и привела к многочисленным митингам по всей стране, в которых приняли участие более миллиона человек, протестуя против правого экстремизма и демократии.

Впрочем, массовые протесты против ультраправых в Германии не повлияли на количество желающих присоединиться к правопопулистской "Альтернативе для Германии" ("АдГ").