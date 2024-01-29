Зеленский хотел бы, чтобы все военнообязанные мужчины вернулись в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что мужчины призывного возраста, которые незаконно выехали из Украины, должны вернуться в страну. Об этом он заявил в интервью каналу ARD, сообщает Лига.net.

По его словам, в начале большой войны люди выезжали за границу по разным причинам.

"Люди спасали своих детей, и все это абсолютно понимают. Кто-то выезжал, а кто-то оставался тут. Это был выбор каждого человека, и это факт. Сегодня кто-то вернулся, и мы им благодарны. Не только воевать, но и строить и работать. Такое ощущение, что речь идет только о фронте" , — сказал Зеленский.

Он отметил, что фронт остается вопросом номер один, но в Украине миллионная армия.

"Около 30 млн человек работает. Мы говорим о всех людях в Украине. Они все защищают страну на своих местах, есть оборонные предприятия, есть учителя, медики" , — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что украинские власти хотели бы, чтобы люди, которые выехали незаконно, вернулись в страну.