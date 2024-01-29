В ВСУ рассказали, как Украина использует уцелевшие "Шахеды"

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, как Украина использует перехваченные и уцелевшие вражеские дроны Shahed, сообщает Армия Информ.

На вопрос ведущей, запускают ли украинские воины уцелевшие Shahed назад по врагу, Юрий Игнат рассмеялся: "Очень хочется, правда?"

"Ну, пожалуй, не будет это рациональным. Может, лучше какому-то коллекционеру продать и купить 10 украинских за те деньги. Ну, это так, шутя говорю" , — сказал он в эфире телемарафона.

С другой стороны, Игнат объяснил, что самое ценное в этих Shahed — это информация и доказательства западным партнерам Украины, что санкции работают недостаточно и врагам удается получать западные микросхемы для создания оружия и уничтожения украинцев.

"Самое ценное, что мы можем извлечь оттуда, - это информация, что-то там враг меняет, не меняет. Ну, но главное - взять те уцелевшие останки, в очередной раз показать нашим партнерам, чьи запчасти используют Иран и Россия для изготовления оружия для уничтожения украинцев" , - рассказал спикер Воздушных сил.

Кроме того, по его словам, благодаря таким уцелевшим Shahed украинские защитники исследуют, как с ними можно бороться.

"Собственно, это то главное, что можно исследовать. Как он работает, как мы можем влиять на него разными средствами, в частности, средствами радиоэлектронной борьбы" , - отметил представитель Воздушных Сил.