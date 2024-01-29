В Минсоцполитики просят пенсионеров не оставлять деньги на карточке

Пенсионеров в Украине просят не оставлять деньги на банковских карточках, а по возможности - сразу их снимать. Об этом заявила заместитель министра соцполитики Дарья Марчак в эфире телемарафона, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

Пенсионная карта не подходит для хранения сбережений. Если есть желание накопить деньги лучше выбрать отдельный депозитный счет.

Дело в том, что если денежные средства остаются на карте, с нее не снимаются, не тратятся и не переводятся, ПФУ прекращает начисление выплат. Пенсию можно потерять за полгода бездействия со счетом. Выплату перестанут начислять, а сам счет просто заблокируют.

Правило распространяется не только на держателей карт, но и на пенсионеров, которые получают свои пенсии непосредственно через "Укрпочту". Если в течение шести месяцев они не приходят за своими деньгами, то начисления прекращаются.

Считается, что пенсионеры, полгода не обращающиеся за средствами на проживание, могли умереть. Отсутствие активности на карте приводит к выводу, что гражданину уже не нужны деньги, поэтому их выплата прекращается.

Вторая причина – мошеннические действия со счетами. Очень много случаев, когда аферисты воруют средства с карт пенсионеров, а потом жалуются на это в ПФУ и банки. Затем выяснятся, что деньги списаны за покупки в магазинах или других заведениях - без согласия собственников. Поэтому не стоит надолго оставлять деньги на карточке – ими могут завладеть мошенники.