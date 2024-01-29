ВСУ строят линии обороны круглосуточно – Сухопутные войска

Украинские воины круглосуточно строят линии обороны на фронте. К тому же, у ВСУ есть позиции, которые сдержат российских оккупантов "в случае чего". Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По его словам, речь идет о заградительных противотанковых рвах, инженерных сооружениях и линиях обороны.

"Целый комплекс сооружений, которые строят круглосуточно на всех ключевых точках, определивших командование. Работа не останавливается, она ведется и на северных границах" , - рассказал Фитьо.

Он добавил, что у Сил обороны есть позиции, которые будут сдерживать врага "в случае чего".