Французский инвестор готов купить lifecell за $500 млн

Французская инвестиционная компания NJJ Capital согласилась заплатить $500 млн за украинские подразделения Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. Об этом со ссылкой на владельца NJJ Capital Ксавье Ньеля пишет Bloomberg, сообщает Лига.Бизнес.

Turkcell объявил о продаже своего украинского бизнеса, в том числе lifecell, в конце 2023 года. Договор с NJJ Capital был подписан 29 декабря.

Телекоммуникационные предприятия Ньеля уже работают в Польше через телекоммуникационную компанию Iliad, а большой объем роумингового трафика между странами означает, что сделка "имеет смысл", заявил Ньель на встрече с Парижской ассоциацией прессы для деловых журналистов в понедельник.

Он сказал, что цена "дешевая" по сравнению с прибылью украинского оператора связи Lifecell.

Ксавье Ньель – французский бизнесмен, №439 в списке Bloomberg Billionare Index с состоянием в $6,08 млрд. Он основатель французского интернет-провайдера и оператора мобильной связи Iliad, работающего под брендом Free во Франции и под брендом Play в Польше.