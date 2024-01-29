ГУР: Украина и Россия готовят новый обмен пленными

Несмотря на падение самолета Ил-76 и заявления российской стороны, что обмена пленными между Украиной и Россией теперь не будет, переговорщики с обеих сторон, вовлеченные в процесс обмена пленными, продолжают коммуникации. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Радио Свобода.

По его словам, это позволяет представителям ГУР считать, что новый обмен пленными состоится в ближайшее время.

"Рабочие группы продолжают общаться, и переговорщики коммуницируют. Это дает основания полагать, что в ближайшее время мы все же будем иметь новые результаты" , – сказал Юсов.

Он добавил, что ситуация с Ил-76 негативно повлияла на обменный процесс, однако Украина заинтересована в том, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и параллельно продолжать процесс переговоров по освобождению пленных.

"Конечно, положительно она не может повлиять. Речь идет об сразу категоричной позиции государства-агрессора. Она была сразу обнародована, пропагандисты отработали по методикам. Украина заинтересована в том, чтобы выяснить оперативные обстоятельства и параллельно продолжать процесс возвращения домой наших защитников, защитниц, а также гражданских, которые находятся в основном в тяжелых условиях" , – сказал представитель ГУР.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов в эфире телемарафона заявил, что, по его мнению, обмен пленными "в ближайшее время все же произойдет". Хотя сразу после сообщений о падении самолета Ил-76 глава комитета по обороне Госдумы России Андрей Картаполов заявил, что теперь об обмене "не может быть и речи".

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода