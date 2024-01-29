Кабмин подал в Раду законопроекты о БЭБ: один из структурных маяков МВФ

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О Бюро экономической безопасности Украины" по усовершенствованию работы бюро. Этот закон находится в Меморандуме с Международным валютным фондом. Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Проект № 10439 разработан с целью усовершенствования правовых основ деятельности Бюро экономической безопасности Украины.

Проект предлагает:

предусмотреть требования к членам конкурсной комиссии по избранию директора БЭБ, их права и обязанности, порядок принятия ими решений;

уточнить основания увольнения директора БЭБ

установить обязательность прохождения психофизиологического опроса с применением полиграфа перед назначением лица на должность в БЭБ.

Кроме того, правительство подал законопроект № 10440 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс Украины об усовершенствовании работы Бюро экономической безопасности.

Проект предлагает:

предоставление подразделениям детективов или оперативно-техническим подразделениям письменных поручений на проведение следственных (розыскных) действий, за исключением негласных следственных (розыскных) действий, детективом БЭБ или прокурором, осуществляющим процессуальное руководство в уголовном производстве;

усовершенствовать порядок исполнения определения следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности, предусмотрев, что исполнение указанного определения осуществляется в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена;

предоставить исключительное права органам БЭБ и Национальному антикоррупционному бюро Украины в пределах их компетенции ставить вопрос о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности;

исключить Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины из списка органов государственного финансового контроля.

Напомним, закон о БЭБ является частью обязательств украинской власти в рамках программы с МВФ структурный маяк – конец июня 2024 года.

Согласно Меморандуму, власти обещают: