В Раде заявили, что учтут пожелания бизнеса по бронированию

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что власть будет учитывать пожелания представителей бизнеса в вопросе бронирования в новом законе о мобилизации.﻿ Об этом она рассказала в эфире телемарафона, сообщает Экономическая правда.

По ее словам, на сегодня есть большое количество специальностей, работников бизнеса, без которых может остановиться та или иная предпринимательская деятельность. Поэтому вопрос мобилизации и справедливого бронирования сотрудников был одним из ключевых во время заседания Украинского Совета бизнеса, который объединяет 119 бизнес-ассоциаций, работающих в различных направлениях отечественной экономики.

"Когда законопроект о мобилизации снова зайдет на рассмотрение Верховной Рады, для народных депутатов важно будет оценить, каким образом прописаны процедуры, связанные с бронированием. Сейчас действующая процедура требует определенного совершенствования.

Думаю, представители бизнеса будут услышаны, чтобы был найден баланс между необходимостью защищать наше государство и обеспечивать экономический рост страны" , - отметила Шуляк.

Она напомнила, что деньги на финансирование сектора безопасности и обороны поступают от украинского бизнеса за счет уплаты налогов, а не международных партнеров, а потому такой бизнес "никоим образом не должен чувствовать притеснений".

Напомним, Верховная Рада готовит законопроект, который будет предусматривать новый подход к бронированию военнообязанных. В частности, предлагается ввести ежемесячный платеж, который будет гарантировать отсрочку от мобилизации для различных категорий работников.

Ранее сообщалось, что Офис президента, Кабинет Министров и народные депутаты рассматривают обновление механизма мобилизации, которое будет заключаться в бронировании военнообязанных, которые платят определенную сумму налогов.