Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода

Совет ЕС продлил на следующие полгода экономические санкции против России, введенные за агрессию против Украины. Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС, сообщает Европейская правда.

Санкции продлили на следующие шесть месяцев – до 31 июля 2024 года.

Речь идет обо всех экономических санкциях, введенных ЕС против России, начиная с июля 2014 года. Эти санкции были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение РФ.

Сейчас они состоят из широкого спектра секторальных мер, которые охватывают ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Они также включают запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков и приостановление вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных СМИ.

В коммюнике отметили, что ЕС считает нужным сохранять все санкции до тех пор, пока Россия продолжает применять силу и нарушать международное право.

Напомним, последний, 12-й пакет санкций ЕС против России одобрили в декабре 2023 года, он касается российских бриллиантов.

Ко второй годовщине начала полномасштабной войны Евросоюз готовит следующий пакет санкций. По информации СМИ, ограничения будут касаться российского алюминия.