Rheinmetall построит в Украине завод по производству боеприпасов
Концерн Rheinmetall построит в Германии новый завод для производства боеприпасов. Снаряды будут поставляться в том числе и Украине. Об этом заявил генеральный директора Rheinmetall Армин Паппергер, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Паппергер отверг обвинения в медленных поставках.
"Темп быстрый: то, что раньше занимало десять лет, теперь выполняется за несколько месяцев. Теперь мы в рекордно короткие сроки построим новый завод по производству боеприпасов в Германии, чтобы обеспечить стратегическую безопасность поставок", – сказал гендиректор.
Он отметил хорошее сотрудничество между правительством Германии и оружейной промышленностью.
"В военных закупках многое изменилось к лучшему. Только Rheinmetall в прошлом году получила от федерального правительства заказы или рамочные соглашения на сумму более 10 млрд евро - для Бундесвера и Украины. В этом году эта сумма увеличится как минимум до 15 миллиардов", - сказал он.