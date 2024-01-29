Rheinmetall построит в Украине завод по производству боеприпасов

Концерн Rheinmetall построит в Германии новый завод для производства боеприпасов. Снаряды будут поставляться в том числе и Украине. Об этом заявил генеральный директора Rheinmetall Армин Паппергер, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Паппергер отверг обвинения в медленных поставках.

"Темп быстрый: то, что раньше занимало десять лет, теперь выполняется за несколько месяцев. Теперь мы в рекордно короткие сроки построим новый завод по производству боеприпасов в Германии, чтобы обеспечить стратегическую безопасность поставок" , – сказал гендиректор.

Он отметил хорошее сотрудничество между правительством Германии и оружейной промышленностью.