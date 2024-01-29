Трамп может потерять 15% состояния из-за двух судебных исков – Bloomberg

Дональду Трампу придется потратить почти все имеющиеся у него наличные деньги на урегулирование двух судебных исков. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.Бизнес.

На прошлой неделе суд присяжных в Нью-Йорке обязал Трампа заплатить около $83,3 млн писательнице Джин Кэрролл по делу о клевете. На этой неделе ожидается решение по делу о мошенничестве, где Трампа может быть оштрафован еще на $370 млн.

Bloomberg оценивает денежные активы Трампа в $600 млн, сам политик говорил, что у него более $400 млн наличными.

"У нас много наличных денег. Думаю, у нас значительно больше $400 млн, что очень много для девелопера. У девелоперов обычно нет наличных денег. У них есть активы, а не наличные деньги. У нас, кажется, более $400 млн и с каждым месяцем эта сумма существенно увеличивается" , – говорил Трамп в апреле 2023 года.

Однако в любом случае необходимость выплатить $453,3 млн "съест" большую часть этой суммы.

По оценкам Bloomberg, все состояние бизнесмена оценивается в $3,1 млрд. Кроме денег, у него много недвижимости, включая офисные и жилые здания на Мангетене, несколько полей для гольфа и клуб Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

В худшем случае судебные издержки снизят состояние Трампа на 15%, пишет агентство.

Трамп отрицает правонарушения по всем делам и уже объявил, что обжалует вердикт по делу Кэрролл. Скорее всего, он сделает то же самое, если судья присудит большой штраф по делу о мошенничестве. Несмотря на это ему, вероятно, придется отложить деньги на специальный счет до завершения процесса апелляции.