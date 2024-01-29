Зеленский и премьер Греции обсудили потребности Украины в средствах ПВО

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом оборонные нужды Украины. Об этом говорится в Twitter (X) украинского президента по результатам разговора, сообщает Европейская правда.

В ходе разговора речь шла о подготовке ко второму саммиту Украина – Балканы. Зеленский также поблагодарил Грецию за участие в 4-й встрече советников в Давосе и пригласил присоединиться к организации Глобального саммита мира.

"Мы также обсудили ход боевых действий, и я передал актуальные оборонные потребности Украины, особенно в отношении ПВО и артиллерии" , - написал Зеленский.

Он также отметил важность своевременного разблокирования европейской помощи в размере 50 млрд евро.

"Это будет мощным сигналом для других международных партнеров" , – добавил он.

Ранее греческие СМИ сообщили, что греческие власти распорядились подготовить к передаче Украине пакет оборудования и вооружения, которое больше не используется вооруженными силами Греции.

На вооружении Греции находятся, в частности, советские системы ПВО "Тор", "Оса", С-300, зенитные установки ЗУ-23-2. Что из этого передадут Украине, пока неизвестно.

Перед этим Управление военного сотрудничества Министерства обороны США сообщило, что Госдеп продаж Греции F-35 стоимостью 8,6 миллиарда долларов.